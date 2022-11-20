الاحتلال يعتدي على مقدسيين ويعتقل مواطنين من رام الله وجنين

اندلعت مواجهات متفرقة، مساء اليوم الأحد، بين قوات الاحتلال وشبان في عدة مناطق بالقدس المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من الضفة والقدس.

ففي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة "شارع الواد" في البلدة القديمة، تخللها اعتقال الشابين محمد أبو صبيح وراشد الصباح.

واعتدت قوات الاحتلال على الشاب إسلام الشرباتي، في منطقة "باب الأسباط"، قرب البلدة القديمة بالقدس، واقتحمت عناصر من مخابرات الاحتلال حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتز البرغوثي من بلدة كوبر، شمال المدينة، خلال مروره عبر حاجز عسكري مفاجئ "طيار" بالقرب من مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء أبو جمهور أثناء توجهه إلى مدينة أريحا، بعد أن أوقفت مركبة كان يستقلها ونقلته لجهة مجهولة.

وتصاعدت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات مستوطنيه، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الدوري (3665) انتهاكاً للاحتلال ومستوطنيه خلال الشهر الماضي، استشهد خلالها (30) مواطنًا وأصيب (720) آخرين.



وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية (11) نشاطاً، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ، وشق الطرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى رصد (246) اعتداءً آخر للمستوطنين.