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الاحتلال يفرض عقاباً بالعزل الانفرادي على الأسيرة "حمادة"

لأسيرة المقدسية فدوى حمادة
لأسيرة المقدسية فدوى حمادة

الضفة المحتلة - الرسالة نت

فرضت إدارة سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء الأحد، عقوبة العزل الانفرادي على الأسيرة المقدسية فدوى حمادة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن إدارة سجن "الدامون" فرضت عزلاً انفرادياً 7 أيام، بحق الأسير "حمادة"؛ لاحتجاجها على عدم تنفيذ إدارة السجن لمطالب الأسيرات بوقف سياسة الإهمال الطبي وتحسين ظروف الحياة في "الدامون".

ومن الجدير ذكره، أن إدارة سجن "الدامون" نقلت الأسيرة "حمادة" إلى زنازين العزل الانفرادي يوم الجمعة الماضية، بدعوى رشق أحد السجانين بالماء.

ومكثت حمادة في زنازين العزل الانفرادي قرابة ثلاثة شهور ونصف، العام الماضي، بسبب تصدّيها لسجّانة (إسرائيلية) في "الدامون" حاولت إهانة إحدى زميلاتها الأسيرات.

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