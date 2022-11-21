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وسط اشتباكات عنيفة وإصابة شابين

الاحتلال يعتقل شابا بعد محاصرة منزل بجنين

المنزل المحاصر
المنزل المحاصر

الضفة- الرسالة نت

 اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح اليوم الإثنين، الشاب راتب البالي من منزل عائلته في حي الهدف في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة شابين برصاص قوات الاحتلال في الكتف والقدم، ووصفت حالتهما بالطفيفة.

وبحسب شهود عيان، فإن قوة خاصة تسللت إلى المكان بمركبة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، وحاصرت منزل عائلة البالي، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية.

وطالبت قوات الاحتلال البالي بتسليم نفسه أو هدم المنزل على رأسه وعائلته التي حوصرت برفقته، قبل أن يسلم نفسه خوفًا على حياة عائلته، وخاصة بعد أن أطلق جنود الاحتلال قذيفة أنيرجا تجاه منزلهم.

وشهد مكان العملية العسكرية (الإسرائيلية)، اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

والبالي من المطاردين وهو جريح وأسير سابق.

المصدر: القدس

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