شهيد وإصابات خلال اشتباكات مع الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد الشاب محمود عبد الجليل السعدي (18 عاما)، متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في البطن، خلال اقتحامها جنين.

والشهيد السعدي طالب ثانوية عامة في إحدى مدارس جنين، وهو وحيد أسرته بين خمس بنات.

وإلى جانب السعدي أصيب 4 شبان بالرصاص في الكتف والقدم، وإصابة متوسطة بالصدر وأخرى طفيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين.

وتصدى المقاومون من كتائب القسام وسرايا القدس في جنين صباح اليوم بالرصاص والعبوات المتفجرة لاقتحام قوات الاحتلال حي الهدف غرب المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، الشاب راتب البالي من منزل عائلته في حي الهدف في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة شابين برصاص قوات الاحتلال في الكتف والقدم، ووصفت حالتهما بالطفيفة.

🛑 تغطية صحفية: لحظة نقل إصابة برصاص الاحتلال من حي الهدف بمخيم جنين pic.twitter.com/uwbX5qySmi — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) November 21, 2022

وبحسب شهود عيان، فإن قوة خاصة تسللت إلى المكان بمركبة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، وحاصرت منزل عائلة البالي، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية.

وطالبت قوات الاحتلال البالي بتسليم نفسه أو هدم المنزل على رأسه وعائلته التي حوصرت برفقته، قبل أن يسلم نفسه خوفًا على حياة عائلته، وخاصة بعد أن أطلق جنود الاحتلال قذيفة أنيرجا تجاه منزلهم.

وشهد مكان العملية العسكرية (الإسرائيلية)، اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

والبالي من المطاردين وهو جريح وأسير سابق.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت المنزل المحاصر بقنابل "الانيرجا"، كما اطلقت النار باتجاه مركبة اسعاف، ومنعت الصحفيين من الاقتراب من المنطقة.

المصدر: القدس