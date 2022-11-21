الاحتلال يغرم أسير 5 ملايين شيكل لصالح مستوطن

قضت المحكمة المركزية (الإسرائيلية) بالقدس، بتغريم الأسير عماد الدين الطردة من الخليل، بدفع مبلغ خمسة ملايين شيكل كتعويض، لمستوطن أصيب في عملية طعن نفذها عام 2015 في "ريشون لتسيون" جنوب "تل أبيب".

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإنه تم تغريم الطردة مبلغ 650 ألف شيكل أخرى كرسوم للمحكمة التي عقدت بعد رفع دعوى من المستوطن المصاب وهو من أصل 5 أصيبوا في العملية حينها.

ووفقًا للموقع، فإن القرار اتخذ يوم الخميس الماضي، رغم أنه كانت عقدت له محكمة سابقة عام 2017، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا، ودفع غرامة مالية وصلت إلى 150 ألف شيكل، إلى جانب 220 ألف أخرى كتعويض للمستوطنين والأضرار التي تسبب بها في عملية الطعن التي نفذها حينها.

المصدر: القدس