جميع أهداف مباراة إنلجترا وإيران 6-2 كأس العالم 2022

ملخص وأهداف إنلجترا وإيران 6-2 كأس العالم 2022.. سحق المنختب الإنلجيزي نظيره الإيراني بنتيجة 5-1، في مباراة استعراضية للإنجليز.
وتأتي المباراة ضمن المجموعة الثانية من مباريات كأس العالم، وهي الثانية، بعد مباراة قطر والإكوادور الإفتتاحية.
وشهدت المباراة ضغطًا كبيرًأ من المنتخب الإنلجيزي، في حين قدم المنتخب الإيراني أداءً متواضعًا.
ملخص وأهداف إنلجترا وإيران 6-2
في الدقيقة الـ 33، افتتح المهاجم جود بلينغهام التسجيل للمنتخب الإنكليزي.
🥅⚽️جود بلينغهام يفتتح التسجيل للمنتخب الإنكليزي 🏴— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
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وأضاف مهاجم أرسنال ساكا الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة الـ 43، لينتهي الشوط الاول بتفوق إنلجترا 2-0 على إيران.
وواصلت إنلجترا اكتساحها للمباراة وسجل رحيم استيرلينج هدفًا ثالثًا لإنلجترا بطريقة رائعة.
تفوق إنكليزي كاسح وسترلينغ يضيف الهدف الثالث للمنتخب الإنكليزي 🏴— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
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وواصل ساكا تألقه وسجل هدف إنجلترا الرابع، والهدف الثاني له في كأس العالم بعد مراوغة رائعة في الدقيقة الـ 62.
ساكا يواصل التألق بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لإنكلترا.— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
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وتمكن المهاجم الإيراني مهدي طارمي، من تسجيل هدف الشرف بتسديدة قوية في الدقيقة الـ 65.
مهدي طارمي يباغت إنكلترا بتسديدة قوية مانحاً فريقه الهدف الأول— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
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وفي الدقيقة الـ 71 تمكن راشفورد من تسجيل الهدف الخامس .
راشفورد يوقع على الهدف الخامس لإنكلترا بعد استغلاله سوء تغطية الدفاع الإيراني.— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
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وفي الدقيقة الـ 90 اختتم جاك غراليش التسجيل لتنتهي المبارة بنتيجة 6-1.
غريليتش يضع اسمه في لائحة المسجلين بإضافته الهدف السادس.— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
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