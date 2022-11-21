جميع أهداف مباراة إنلجترا وإيران 6-2 كأس العالم 2022

ملخص وأهداف إنلجترا وإيران 6-2 كأس العالم 2022.. سحق المنختب الإنلجيزي نظيره الإيراني بنتيجة 5-1، في مباراة استعراضية للإنجليز.

وتأتي المباراة ضمن المجموعة الثانية من مباريات كأس العالم، وهي الثانية، بعد مباراة قطر والإكوادور الإفتتاحية.

وشهدت المباراة ضغطًا كبيرًأ من المنتخب الإنلجيزي، في حين قدم المنتخب الإيراني أداءً متواضعًا.

ملخص وأهداف إنلجترا وإيران 6-2

في الدقيقة الـ 33، افتتح المهاجم جود بلينغهام التسجيل للمنتخب الإنكليزي.

وأضاف مهاجم أرسنال ساكا الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة الـ 43، لينتهي الشوط الاول بتفوق إنلجترا 2-0 على إيران.

وواصلت إنلجترا اكتساحها للمباراة وسجل رحيم استيرلينج هدفًا ثالثًا لإنلجترا بطريقة رائعة.

وواصل ساكا تألقه وسجل هدف إنجلترا الرابع، والهدف الثاني له في كأس العالم بعد مراوغة رائعة في الدقيقة الـ 62.



وتمكن المهاجم الإيراني مهدي طارمي، من تسجيل هدف الشرف بتسديدة قوية في الدقيقة الـ 65.

وفي الدقيقة الـ 71 تمكن راشفورد من تسجيل الهدف الخامس .



وفي الدقيقة الـ 90 اختتم جاك غراليش التسجيل لتنتهي المبارة بنتيجة 6-1.