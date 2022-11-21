28 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة المحتلة والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 28 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال، واندلاع مواجهات والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أدت لإصابة جندي إسرائيلي.

وأصيب جندي (إسرائيلي) رشقًا بالحجارة في وجهه خلال المواجهات في مخيم العروب بالخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على مفترق "كفيرت" غرب جنين، وألقوا عبوات ناسفة وأطلقوا النار على قوات الاحتلال في أماكن متفرقة بمخيم جنين وحي الهدف وشارع حيفا خلال اقتحام مدينة جنين.

واستهدف مقاومون بالرصاص قوات الاحتلال الخاصة التي حاولت التسلل لبلدة جبع في جنين.

وألقى الشبان الثائر 4 زجاجات حارقة على قوات الاحتلال قرب بلدة نحالين في بيت لحم، وعبوات ناسفة على قوات الاحتلال قرب بلدة النبي صالح برام الله، وتصدوا لاعتداءات المستوطنين وحطموا مركباتهم في سلواد.

واندلعت مواجهات في 13 نقطة مواجهة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين ونابلس وسلفيت وبيت لحم والخليل، رشق الشبان خلالها قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجل مركز معلومات فلسطين "معطى" 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.