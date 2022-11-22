مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال في الخليل

اندلعت مواجهات، مساء الأثنين، بعد اقتحام عشرات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال (الاسرائيلي) منطقة صافا في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن المواطنين تصدوا لمستوطنين حاولوا اقتحام منطقة صافا في البلدة، وعلى الفور اقتحم جنود الاحتلال المنطقة المذكورة وأطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب المواطنين.

المصدر: القدس