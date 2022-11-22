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بث مباشر الآن مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم قطر 2022

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم قطر 2022
بث مباشر الآن مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم قطر 2022

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بث مباشر الآن مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم قطر 2022 ، تستعد فرنسا للدفاع عن لقب المونديال من خلال مواجهة أستراليا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس العالم 2022.

 

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم قطر 2022

 

بث مباشر الآن مباراة فرنسا وأستراليا

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بث مباشر فرنسا وأستراليا

وستشهد المباراة انطلاق مباراة فرنسا وأستراليا في مونديال 2022 في دور المجموعات الأول من مونديال قطر 2022.

وكشفت الفيفا عن طاقم تحكيم مباراة فرنسا وأستراليا في مونديال 2022 ، حيث قرر الفيفا تعيين الجنوب أفريقي  فيكتور جوميز كحكم ساحة للمواجهة.

كما ويعاونه "زاكيلي سوايلا وسورو فاتسوانا، وساليما موكانسانجا حكما رابعا، ودرو فيشر كحكم فيديو وعادل زوراك مساعدا لحكم فيديو، وكيلي اتكينز كحكم فيديو لحالات التسلل، ويعاونه ماركو فريتز".

مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر

موعد مباراة فرنسا وأستراليا كأس العالم 2022

وتأتي مباراة فرنسا وأستراليا بـ مونديال 2022 بمختلف الدول وفقًا للمواعيد التالية:

موعد مباراة فرنسا وأستراليا بـ كأس العالم قطر 2022 بتوقيت تونس: الساعة 8 مساءً.

مباراة فرنسا وأستراليا بـ كأس العالم 2022 بتوقيت الجزائر: الساعة 8 مساءً.

موعد مباراة فرنسا وأستراليا بـ مونديال 2022 بتوقيت المغرب: الساعة 8 مساءً.

مباراة فرنسا وأستراليا بـ كأس العالم قطر 2022 بتوقيت القاهرة: الساعة 9 مساء.

مباشر مباراة أستراليا وفرنسا

حصلت مجموعة قنوات beIN Sport على الحقوق الحصرية لبث جميع مباريات وأحداث مونديال 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيما يلي تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة التي تبث مباراة فرنسا وأستراليا لكأس العالم 2022.

القمر: نايل سات

- تردد القناة: 11054- 12604

- معدل الاستقطاب: أفقي (H).

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

- 7 درجات غرب

القمر: عرب سات

- تردد القناة: 12379

- معدل الاستقطاب: أفقي (H).

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

- 30.5 درجة شرق

تشكيل فرنسا المتوقع أمام أستراليا بكأس العالم

حارس المرمى: هوغو لوريس

خط دفاعي: لوكاس هيرنانديز ، رافائيل فاران ، دايوت أوبيكانو ، بنيامين بافارد

لاعب وسط: أوريلين تشواميني ، أدريان رابيوت ، يوسف فوفانا

خط الهجوم: أنطوان جريزمان ، أوليفييه جيرو ، كيليان مبابي

تشكيل أستراليا المتوقع أمام فرنسا بكأس العالم

حراسة المرمى: ماتيو ريان

خط الدفاع: ناثانيل أتكينسون، هاري سوتار، كيي رووليس، عزيز بيهيتش

خط الوسط: آرون موي، جاكسون إرفين

خط الهجوم: ماتيو ليكي، إيدين هوريسيتش، أوير مابيل، جايمي ماكلارين

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272244

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