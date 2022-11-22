الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

السعودية في الصدارة.. التعادل يالسلبي يحسم موقعة المسكيك وبولندا

السعودية في الصدارة.. التعادل يالسلبي حسم موقعة المسكيك وبولندا
السعودية في الصدارة.. التعادل يالسلبي حسم موقعة المسكيك وبولندا

غزة-الرسالة نت

ملخص.. التعادل يالسلبي حسم موقعة المسكيك وبولندا.. حكم التعادل السلبي مواجهة  المكسيك وبولندا، في مباراة ضيع فيها المهاجم روبيت ليفاندوفسكي ضربة جزاء.

وتأتي المباراة ضمن تصفيات دور المجموعات في كأس العالم بقطر 2022، حيث يقبع في المجموعة C، "الأرجنتين، السعودية، المكسيك، وبولندا).

وسيطرت المكسيك على مجريات الشوط الأول، بينما حاولت بولندا التسجيل في الشوط الثاني بعد تحسن أداءها لكن الحارس أوتشوا قدم أداءً مميزًا بعد تصيده لركلة جزاء.

السعودية في صدارة المجموعة

ومنح التعادل، بين  المكسيك وبولندا، السعودية صدارة المجموعة، حيث أن بولندا والمكسيك تملكان نقطة واحدة، ويغرد المنتخب السعودي في صدارة المجموعة بعد هزمه الأرجنتين، ليصبح في رصيده 3 نقاط، وكتيبة ميسي 0 نقطة.

 

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272249

كلمات مفتاحية

السعودية في الصدارة.. التعادل يالسلبي حسم موقعة المسكيك وبولندا

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من رياضة

تم نسخ الرابط بنجاح.