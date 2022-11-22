هنية للرسالة: قطر أبهرت العالم وفوز السعودية تاريخي

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن قطر استطاعت أن تفرض نفسها على العالم بقوة المنطق وبما تملكه من القوة الناعمة في إطار علاقتها مع المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء هنية مع الوفد الفلسطيني "التطوعي والإعلامي" المشارك في فعاليات كأس العالم التي انطلقت يوم العشرين من نوفمبر الجاري ويستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر القادم.

وأضاف هنية أن الفرحة عمت الوطن العربي بفوز السعودية على الأرجنتين 2/1 الذي اعتبره تاريخي واستثنائي أظهر قوة الأخضر نتيجةً وأداءً وروح قتالية وجرأة وتكتيك مرتبط باستراتيجية إدارة المباراة.

ومن واقع خبرة هنية كلاعب كرة قدم في سبعينيات القرن الماضي قال إن منتخب السعودية لعب على إسقاط الخصم في 9 تسللات في الشوط الأول رغم تأخره بالنتيجة بهدف من ركلة جزاء، لكن الشوط الثاني اعتمد فيه على إغلاق الخطوط الخلفية والسيطرة على وسط الملعب وقطع الطريق أمام أباطرة مهاجمي الكرة العالمية على رأسهم ليونيل ميسي.

وأشار هنية إلى أن السعودية يكفيها من المشاركة في المونديال فوزها على الأرجنتين المرشح الأقوى للقب، مؤكداً أن أداء الأخضر اليوم يمنحك الأمر لأفق واسع يسعى المنتخب العربي للوصول له في الأدواء المتقدمة.

وعلى صعيد نتيجة التعادل التي حسمت مواجهة تونس والدنمارك قال إن الروح العالية خدمت المنتخب التونسي في الخروج بنقطة يمكن الاعتماد عليها إذا أراد التأهل لثمن نهائي كأس العالم.

تحديات قطر

وأضاف هنية أن دولة قطر استطاعت مواجهة التحديات الجغرافية والبيئية التي مرت بها خلال سنوات طويلة من العمل تجهيز الملاعب والبنية التحتية حسب رؤية الدولة للعام 2030.

وأشار إلى أن قطر تمكنت من أن تقدم للعالم لوحة عظيمة من الجمال والبناء المعماري، في الاستادات الثمانية التي تم تجهيزها للمونديال.

دعم قطر لفلسطين

واستطرد هنية في الحديث عن دور قطر في دعم القضية الفلسطينية ووقوفها مع غزة على وجه الخصوص والبصمات الكبيرة التي ظهرت فيها قطر خلال سنوات طويلة من الحصار والدمار ومواجهة أثار الحروب.

وقال هنية إن قطر قدمت ما يقارب مليار ونصف المليار دولار لقطاع غزة عبر البناء والبنية التحتية والمستشفيات ودعم العقود والمنحة القطرية الشهرية.

وقدم هنية التهنئة لقطر بعدما استطاعت تقديم لوحة عظيمة في تنظيم كأس العالم رغم صغر حجمها، لكنها ظهرت كبيرة بالدور والرسالة.

وفد فلسطين في كأس العالم

وأعرب هنية عن سعادته بتواجد وفد مكون من أكثر من 50 شخصاً بين متطوعاً وإعلامياً للمشاركة في تنظيم كأس العالم، مؤكداً أن هذا ساهم في حضور فلسطيني قوي ومهم أمام العالم.

وأكد هنية على أن الجمهور العربي اهتم بفلسطين وقضيتها خلال فعاليات كأس العالم، مشيداً بمشاهد الهتافات والأهازيج والأعلام الفلسطينية التي ظهرت في كبرى الميادين والملاعب.