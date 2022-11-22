اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء مواجهات عنيفة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية تمهيدا لاقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال الحي خلال المواجهات في المنطقة الشرقية بنابلس.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المدينة من حاجز بيت فوريك شرق نابلس، فيما اقتحم عشرات الجنود المشاة حي الضاحية القريب من القبر، قادمين من النقطة العسكرية في جبل جرزيم، وانتشروا على مفارق الطرق.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومون أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وذكرت المصادر أن شبان ألقوا عبوات محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال وآلياته في محيط مخيم بلاطة شرق نابلس.