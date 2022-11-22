بث مباشر.. شهيد و5 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

استشهد طفل وأصيب خمسة آخرون، باشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة، اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، في محيط "قبر يوسف" شرقي نابلس بين الشباب الفلسطيني الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة بقوة كبيرة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة (16 عامًا) متأثراً بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأطلق مقاومون النار بشكل كثيف، صوب قوات الاحتلال فور اقتحامها شارع القدس شرق نابلس، قبيل توجهها لقبر يوسف لتأمين اقتحام المستوطنين.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية في المنطقة الشرقية من نابلس لإعاقة تقدم قوات الاحتلال، التي أطلقت وابلا من قنابل الغاز والرصاص صوب المواطنين.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة خمسة شبان بالرصاص الحي أحدهم في اليد والآخر في الرأس بصورة طفيفة، إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق.

كما استهدفت قوات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالرصاص.

وأعلنت مجموعات عرين الأسود، مساء اليوم الثلاثاء، عن تصديها لإقتحام قوات الإحتلال لقبر يوسف في مدينة نابلس.

وقالت العرين في بيان مقتضب، "أيها الشعب العظيم يا نبضنا وتاج رؤوسنا جند العرين الآن يخوضون معركة العز والكرامة معركة وصايا الشهداء معركة العزيزي والنابلسي والوديع جند العرين الآن نزلوا بساحتهم صفا صفا إلى جانب كتيبة بلاطة المظفرة".

وأضافت " إنقضوا عليهم من كل مكان من الضاحية من عراق التايه من بلاطة من كل بقعه محيطة بقبر يوسف والمنطقة الشرقية ومستمرون وليلهم لم ينتهي بعد وساء ليلهم وساء صباحهم المنتظر وساء صباح المنذرين الله أكبر والنصر للمجاهدين لقد ظنوا وخاب ظنهم إنظروا إليهم الآن في مواجهة جند لا يعلمهم إلا الله والله يحب جنوده وإنا بإذن منتصرون".

عاجل| فيديو| مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس. pic.twitter.com/Ew1t1iUwbY — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) November 22, 2022

ويشكّل قبر يوسف الذي يقع شرقي مدينة نابلس، بؤرة توتّر في المنطقة، على ضوء التواجد المستمر للمستوطنين وقوات الاحتلال في المكان، وما يتعرض له سكان الأحياء المجاورة من مضايقات واستفزازات باستمرار.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 22 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال، واندلاع مواجهات والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أدت لإصابة 14 جنديا ومستوطنا إسرائيليا.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجل مركز معلومات فلسطين "معطى" 1999 عملا مقاوماً خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح 81 آخرين بجراح مختلفة.