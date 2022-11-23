بالصور: 14 إصابة في انفجار بمحطة حافلات في القدس

أصيب 14 مستوطنا بجروح متفاوتة صباح اليوم الأربعاء في عملية تفجير مزدوجة في القدس المحتلة. وقع الانفجار الأول في محطة للحافلات في مدينة القدس، وتبعه الثاني في نفس المكان.

وبحسب راديو ريشت كان العبري: "العملية الأولى بالقدس حدثت على ما يبدو بتفجير عبوة ناسفة وضعها في محطة الحافلات عن طريق شخص على دراجة كهربائية ثم انسحب من المكان والعملية الثانية في راموت، بدراجة نارية مفخخة"، وقد جرى إغلاق جميع محطات الحافلات في القدس خشية المزيد من التفجيرات.

بدورها باركت حركة المقاومة الاسلامية حماس العملية، وقالت على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع "نبارك لشعبنا الفلسطيني وأهلنا في مدينة القدس المحتلة العملية البطولية النوعية في موقف الباصات والتي تأتي في إطار الرد المستمر على اقتحام المسجد الأقصى وتهويده ومحاولات تقسيمه".

وأكد القانوع أن عملية القدس هي نتاج جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا والمسجد الأقصى وتؤكد من جديد وبالدليل القاطع أن الإرهاب الصهيوني لن يقابله إلا المزيد من العمليات البطولية بتنوع الوسائل ومختلف المناطق.

















