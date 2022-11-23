الاحتلال يهدم مدرسة بالخليل وغرفة زراعية جنوب بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل، وغرفة زراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وطالت عملية الهدم في الخليل، مدرسة "اصفي" الأساسية المختلطة بمسافر يطا جنوب المدينة، وشرعت آليات الاحتلال الثقيلة بهدم المدرسة الموجودة في خربة اصفي الفوقا.

وتخدم المدرسة عشرات التلاميذ من قرى وخرب مسافر يطا، أهمها مغاير العبيد وطوبا واصفي الفوقا واصفي التحتا.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الثائر مساء أمس، في بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتصدى الشبان لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت أمر، وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وانطلقت دعوات شبابية للحشد والمشاركة في إحياء صلاة الفجر العظيم، يوم الجمعة القادمة في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

وأكدت الدعوات على ضرورة إقامة صلاة الفجر بالمسجد الإبراهيمي الجمعة القادمة الموافق 25 نوفمبر، تحت عنوان “فجر الحشد العظيم”، رداً على التدنيس ومحاولات التهويد، بالتزامن مع ما يتعرض له المسجد من تدنيس ومحيطه من انتهاكات للمستوطنين.

واقتحم حوالي 50 ألف مستوطن مدينة الخليل السبت الماضي، وأقاموا في ساحات المسجد الإبراهيمي الشريف بالخليل، ضمن احتفالاتهم بما يسمى عيد السيدة سارة اليهودي، والذي يتخذه الاحتلال ومستوطنوه مناسبة لتنفيذ أكبر الاعتداءات على أهالي الخليل ومحالهم ومنازلهم.

وهاجم مستوطنون خلال اقتحامهم مدينة الخليل مسجدي “باب الزاوية” و”الصدّيق”، في شارع الشلالة وسط المدينة، وحطموا زجاج نوافذهما بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي غرفة زراعية في بيت لحم، وتعود ملكيتها للمزارع أحمد يعقوب صلاح من منطقة "باطن المعصي" ببلدة الخضر.