الحركة الأسيرة: نرفض أن نكون مادة دعائية ومحل مراهنات للحكومة الصهيونية

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، أنها تتابع تصريحات المتطرف بن جفير المتزامنة مع تشكيل حكومة صهيونية جديدة تقطر دمويةً وحقدًا وتطرفًا.

وقالت لجنة الطوارئ في بيان صحفي: "في الوقت الذي نعتبر فيه الاحتلال بأحزابه وقياداته عنوان تطرف يعبر عنه صراحة أمثال المجرم بن جفير؛ فإننا نرفض أن تكون الحركة الأسيرة مادة دعائية ومحل للمراهنات للحكومة الصهيونية".

وشددت على أن المواجهة ستكون مفتوحة حال تم الاعتداء على منجزات وحقوق الأسرى الذين انتزعوا حقوقهم بالدماء والأعمار وأفشلوا مخططات التغول عليهم.