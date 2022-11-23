الاتحاد الأوروبي يستنكر هدم الاحتلال مدرسة في الخليل

أعرب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن صدمته إزاء هدم القوات (الإسرائيلية) مدرسة إصفي الأساسية المختلطة بمسافر يطا جنوبي مدينة الخليل الفلسطينية، مؤكدًا على مشددا على ضرورة احترام حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم.

وقال الاتحاد الأوروبي في منشور عبر "توتير": "مصدومون من قيام القوات (الإسرائيلية) بهدم مدرسة إصفي الممولة من قبل المانحين الاوروبيين، في مسافر يطّا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد يوم واحد من زيارة دبلوماسيي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت صباح الأربعاء، بآلياتها الثقيلة المدرسة، في خربة إصفي الفوقا، وهي احدى مدارس التحدي والصمود، وتخدم عشرات التلاميذ من قرى وخرب مسافر يطا، أهمها، مغاير العبيد، وطوبا، وإصفي الفوقا، وإصفي التحتا، حيث اعتدت على الطلبة، واستولت على جميع محتويات المدرسة، من قرطاسية، وطاولات، ومقاعد، وحقائب، ونقلتها بعد أن ساوت المدرسة بالأرض إلى جهة غير معلومة.