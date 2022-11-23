استشهاد شاب متأثرا باصابته برصاص الاحتلال في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، عن استشهاد الشاب محمد هشام محمد أبو كشك 22 عاماً.

وقالت الصحة في تصريح مقتضب: "إن كشك ارتقى متأثراً بجروح خطيرة بعد إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام نابلس ليلة أمس".

والشاب أبو كشك وهو من مخيم عسكر شرقي نابلس، هو الشهيد الثاني خلال المواجهات والاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة نابلس والتي أسفرت عن استشهاد الفتى أحمد أمجد شحادة (16 عاما) وإصابة أكثر من 110 آخرين.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، تمهيداً لاقتحام المستوطنين قبر يوسف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشباب الثائر، تخللها إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.

وطالت اعتداءات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما اقتحم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال قبر يوسف شرق المدينة.