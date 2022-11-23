أعلنت منصة "درب ميديا" اليوم الأربعاء، انطلاق مشروعها الإعلامي بأول برامجها الذي يحاكي أجواء تحرير فلسطين، عبر سلسلة نشرات إخبارية حملت اسم "بإيجاز".

وقالت المنصة بمناسبة انطلاقتها، إنها تأمل بأن تقدم كل ما هو جديد ومميز وهادف للجمهور الفلسطيني، مؤكدة أنها اختارت أن تكون باكورة أعمالها وإنتاجاتها ببرنامج يضع المشاهد الفلسطيني في أجواءٍ لا يمكن تخيل تفاصيلها بسهولة، وأنها حاولت أن تجعل من الحلم الذي ينتظره بفارغ الصبر كل أبناء الشعب الفلسطيني شيئًا مرئيًا واقعيًا.

وبينت "درب ميديا" في حديث خاص ل"حرية نيوز"، أن فريق الإعداد والكتابة في المنصة يخطط لأن يستمر برنامج "بإيجاز" لعدد من النشرات الإخبارية التفصيلية، وأنها ستفاجئ الجمهور الفلسطيني والعربي بتفاصيل وأحداث افتراضية لا بد وأن تصبح أمرًا واقعًا في يوم من الأيام.

وذكرت المنصة أنها أطلقت حساباتها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي تحت امتداد @DarbM22، مشيرة أنها ستواصل تقديمها للمحتوى الوطني الهادف رغم توقعها المسبق بإمكانية استهداف حساباتها على عدد من المنصات، وهو ما حصل بالفعل مع فيسبوك الذي أغلق صفحتها عقب نشر برومو السلسلة الإخبارية.

وكانت المنصة قد عرضت اليوم في أول نشرة من السلسلة الإخبارية "بإيجاز"، أحداثًا تحاكي تحرير فلسطين، تمثلت بدايتها في إعلان ثورة شعبية فلسطينية عارمة عقب وقوع مواجهات واشتباكات في مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل، وبعد فقدان قوات الاحتلال للسيطرة بسبب اشتعال المواجهات المسلحة في كافة مناطق الضفة.

وتخلل الإيجاز الأول الذي تكون من 5 أخبار، إعلان غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة بالضفة الغربية عن نجاح عملياتها الهجومية الأولى من نوعها والتي تم فيها السيطرة على حاجز قلنديا العسكري، وكذلك فرض المقاومة بنابلس منع التجول على المستوطنين القاطنين في المستوطنات المقامة على أراضي المحافظة.

ووفق الموجز الإخباري فقد اعترفت حكومة الاحتلال بفقدانها السيطرة على الطرق الالتفافية بين مدن الضفة بعد كثافة العمليات المسلحة قربها، كما أعلنت وصول كافة الملاجئ بالمدن المحتلة لطاقتها الاستيعابية الكاملة.