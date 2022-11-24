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بث مباشر الآن مشاهدة مباراة سويسرا ضد الكاميرون في كأس العالم قطر 2022 

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة سويسرا ضد الكاميرون في كأس العالم قطر 2022 
بث مباشر الآن مشاهدة مباراة سويسرا ضد الكاميرون في كأس العالم قطر 2022 

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بث مباشر الآن مشاهدة مباراة سويسرا ضد الكاميرون في كأس العالم قطر 2022 ، يستعد المنتخب السويسري لمواجهة الكاميرون، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

 

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة سويسرا ضد الكاميرون في كأس العالم قطر 2022 

 

مباراة سويسرا ضد الكاميرون

تقام بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، البطولة التي تستضيفها قطر، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتأتي الكاميرون في المجموعة السابعة في مونديال 2022 إلى جانب البرازيل وصربيا وسويسرا.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة سويسرا ضد الكاميرون في كأس العالم 2022

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موعد مباراة سويسرا ضد الكاميرون بكأس العالم

وتقام مباراة سويسرا ضد الكاميرون في مونديال كأس العالم الخميس بتوقيت فلسطين الساعة الـ،12 على ملعب "الجنوب" بقطر.

القنوات الناقلة لمباراة سويسرا ضد الكاميرون بكأس العالم

تُذاع مباراة سويسرا أمام الكاميرون، على العديد من القنوات التليفزيونية، وهما؛ "Alkass EXTRA TWO HD" ، "Alkass EXTRA One HD" ، "beIN Sports HD 1 Max".

قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، خاض منتخب سويسرا والكاميرون، العديد من المباريات الودية من أجل الاستعدادا الجيد والتخطيط لخوض بطولة المونديال والتأهل إلى الدور المقبل.

التشكيل المتوقع لمنتخب سويسرا ضد الكاميرون

بعد كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، والتي وصل فيها البلد الجبلي الصغير إلى الدور ربع النهائي، خلف مراد ياكين مواطنه فلاديمير بيتكوفيتش على رأس الجهاز الفني لسويسرا، وهو مدرب يعتمد اللعب المباشر أكثر من سلفه.

ومن المتوقع أن يعتمد ياكين على التشكيل الآتي ضد الكاميرون:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، فابيان ريدر، إيراي كوميرت.

خط الوسط: نيكو إلفيدي، دينيس زكريا، جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: شيردان شاكيري، بريل إمبولو، كريستيان فاسناخت.

التشكيل المتوقع لمنتخب الكاميرون ضد سويسرا

يمتلك ريجوبيرت سونح العديد من الأسماء المميزة التي بإمكانها مباغتة ومن المتوقع أن يدخل منتخب الكاميرون بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، جيروم أونجوين، أوليفييه مبايزو، إنزو إيبوسي.

خط الوسط: مارتين هونجدا، صامويل جويت، أندريه فرانك زامبو أنجويسا، بيير كوندي.

خط الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينج، فينسنت أبو بكر.

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