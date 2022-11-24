هنية: الشهيد عبد الله عزام أحد روّاد الجهاد على أرض فلسطين وخارجها

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، العالم الشهيد عبد الله عزام، بأنه أحد فرسان الميدان وروّاد الجهاد على أرض فلسطين وخارجها.

وقال هنية اليوم الخميس خلال المؤتمر العلمي الدولي الخامس "شهيد الأمة الدكتور عبد الله عزام" خلال كلمة مسجلة خاطب فيها المؤتمر، إن غزة تحيي ذكرى أحد العلماء الأئمة "وهو رجل الدعوة، وصاحب الهمة، وفارس الجهاد والمقاومة ضد أعداء الله".

وأضاف " العالم الشهيد عبد الله عزام كان ابن فلسطين المباركة من سيلة الحارثية قضاء جنين القسام، ولد فيها، ونما على أرضها، وجاهد في سبيل تحريرها، ودحر الغزاة عنها، وهو اسم على مسمى بتاريخه ومسيرته الناصعة".

وأوضح أن الشهيد عبد الله عزام من أوائل الذين حملوا البندقية وقاتلوا على أرض فلسطين، ومن الأوائل الذين أسسوا قواعد الشيوخ التي كان لها الدور البارز في عمليات المقاومة ضد الاحتلال، فكان رمزا للجهاد.

وتابع "ستحفظ الأجيال عبر كل المراحل السيرة العطرة للشهيد عبد الله عزام، الذي أكرمه الله وختم حياته بالشهادة، وهي أعظم ما يبحث عنه المرء".

وختم "كان الشهيد عبد الله عزام فارسا رائدا في ساحات الدعوة والتربية والفكر، وليس غريبا أن كتائب القسام أطلقت على مجموعاتها اسم الشهيد عبد الله عزام وفاءً وعرفاناً بجهاده المبارك".