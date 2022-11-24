المرصد المغربي: اتفاقات التطبيع خزي وعار وإمعان في الذل

وصف أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الاتفاقات الجديدة بين بلاده والاحتلال بـ"الفضيحة والمشاركة في الجريمة"، مشددّا على براءة الشعب المغربي من هذه الاتفاقات.

وقال ويحمان لـ"الرسالة نت": "هذه الاتفاقات موجة جديدة من الاختراق الصهيوني، ومسلسل السعي للصهينة الشاملة، وإلحاق المغرب بكيان الاحتلال العنصري، وإمعان صارخ لامتهان كرامة المغاربة وضرب كل التزامات المغرب إزاء الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل".

وأوضح ويحمان أنّ هذه الاتفاقات هي مشاركة للاحتلال في جرائمه وعربدته وإرهاب جيشه وشرطته العنصرية وقطعان مستوطنيه وارتكاب المجازر تلو المجازر في حق أشقائنا الفلسطينيين والاعتداء على المصلين، وكذلك استباحتهم لمقدساتنا واقتحاماتهم للمساجد.

وأكد أن هذه الاتفاقات تعبر عن معاني الخزي وانعدام الكرامة.

وصادقت المغرب على ما يسمى مشروع قانون اتفاقية التطبيع والشراكة وما يسمى التعاون الاقتصادي والتجاري مع العدو الصهيوني وكذا اتفاقية التعاون فيما يسمى الخدمات الجوية.

وجدد ويحمان التذكير بموقف الشعب المغربي، وكل قواه الحية، التي تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية وتعد التطبيع خيانة للمواقف التاريخية للشعب المغربي وللشعب الفلسطيني على حد سواء.

وعد مضامين هذا الذي يراد فرضه على المغاربة على أنه "قانون" ونصوص ما سمي اتفاقية التعاون الموقعة بين وزير من حكومة أخنوش ونظيره من حكومة العدو الصهيوني، هي بالنسبة للشعب المغربي مرفوضة لمخالفتها للمواقف التاريخية الراسخة للشعب المغربي، وفق تعبيره.

وأكد أنّ من قدمه وصوّت لصالحه بمثابة شريك للصهاينة في مجازرهم في حق الفلسطينيين والشهداء المغاربة هناك، وتفريط في مسرى نبينا وفي أولى القبلتين وثالث الحرمين وفي الأوقاف والممتلكات المغربية في حارة المغاربة بالقدس وعين كارم وغيرها.