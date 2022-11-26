بث مباشر مباراة الأرجنتين والمكسيك كأس العالم بقطر 2022.. تبدأ مساء اليوم مباراة الأرجنتين والمسكيك، ضمن تصفيات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم بقطر 2022.

وتدخل الأرجنتين المباراة أمام المسكيك بمثابة النهائي، حيث أن لا بديل أمامها سوى الفوز في المباراة، بعد أن صعدت بولندا لصدارة المجموعة بعد فوزها على السعودية، وأصبح في رصيدها 4 نقاط.

فيما تجمد رصيد المنتخب السعودي إلى 3 نقاط في المركز الثاني من المجموعة، وفي رصيد المكسيك نقطة واحدة بعد تعادلها أمام بولندا في الجولة الأولى، في حين تتذيل الأرجنتين المجموعة برصيد 0 نقطة.

مباشر مباراة الأرجنتين والمكسيك

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وأحدثت السعودية المفاجأة في الدور الأول أمام الأرجنتين بعد تغلبها عليها بنتيجة 2-1، ما صعب المهمة أمام الأرجنتين التي يقودها الأسطورة ليونيل ميسي.

وفي حال خسارة الأرجنتين الليلة فإنها رسميًا ستخرج من المونديال، بعد أن كانت مرشحة لحمل اللقب، نتيجة الأداء الذي قدمته قبل كأس العالم، وحصولها على لقب كوبا أمريكا.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والمسكيك

يبحث الآلاف عن مشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك مباشر، عبر قنوات مفتوحة لا تحتاج إلى اشتراك مسبق، حيث أنها تنقل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على قنوات بي إن سبورت وقناة الكأس القطريتين، وهما تحتاجان إلى اشتراك مدفوع.

وقد خصصت القناتان، بي إن سبورت قناة ماكس، قما خصصت أيضًا قنوات الكأس نفس القناة ماكس، لبث مجريات كأس العالم في قطر 2022.

إلا أن هناك العديد من القنوات حول العالم، أعلنت أنها ستبث مباريات كأس العالم بالمجان، وهي كالتالي:

قنوات IRIB TV 3 HD Iran. قناة Ictimai TV HD Azerbaijan. قنوات RTSH Albania. قنوات ERT Greece قناة SNRT TNT maroc. قنوات TPA Angola. قناة Match TV Russia. قنوات DAS Erste Germany.

وحازت قطر على استضافة كأس العالم للعام 2022، وصنفت كأول دولة في الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث الكروي الكبير.

وقدمت قطر ما يلزم لهذه البطولة، حيث صنف العديد من نجوم كرة القدم، بأنها ستكون أفضل بطولة تنظم على مر التاريخ.

وبدأت أحداث كأس العالم في قطر يوم الأحد الماضي، فيما من المقرر أن تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل، حيث النهائي.

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