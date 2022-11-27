مقاومون يستهدفون الاحتلال في نابلس وجنين

استهدف مقاومون الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد مواقع لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة في نابلس وجنين.

وأعلن مقاومون تنفيذ عملية إطلاق نار صوب نقطة عسكرية لقوات الاحتلال على جبل عيبال شمال نابلس.

وتمكن المقاومون من الانسحاب بسلام بعد تنفيذ عملية إطلاق النار صوب النقطة العسكرية.

وفي جنين تمكن مقاومون من استهداف حاجز الجلمة شمال المدينة بعبوة متفجرة محلية الصنع.

وكان شبان قد ألقوا زجاجات طلاء وحجارة نحو مركبات مستوطنين على شارع 465 الاستيطاني قرب قرية عابود شمال غرب رام الله.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الوم عدداً من المواطنين من الضفة والقدس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي أحمد شيحة بعد اقتحام منزله في بلدة عناتا شمال القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، الشاب مجاهد نعيم أبو سرحان، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه في بلدة العبيدية شرق بيت لحم.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين علي كاظم عبد السلام، وأحمد نعمان أبو نعيم، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما في قرية المغير، شرق رام الله.