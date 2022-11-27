اقتحام مستوطنة في الخليل وضرب مستوطن وتحطيم معدات للاحتلال

تمكن شبان فلسطينيون فجر اليوم الأحد من اقتحام مستوطنة (إسرائيلية) في مدينة الخليل وضرب أحد المستوطنين.

ونجح ثلاثة شبان ملثمين يحملون هراوات في اقتحام مزرعة داخل مستوطنة "ميتساد" المقامة على أراضي المواطنين في الخليل، ووصلوا إلى غرفة بها مستوطن وضربوه.

وتمكن الشبان الثلاثة من الانسحاب من المستوطنة بعد تحطيم معدات زراعية للمستوطنين.

ومنتصف الشهر الجاري اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بعد دخوله مستوطنة "ميتساد" وبحوزته سكيناً.

وأقيمت مستوطنة ميتساد عام 1984 شمال شرق محافظة الخليل على أراضي بلدتي الشيوخ وسعير، وتقع ضمن اختصاص مجمع "جوش عتصيون" الاستيطاني.

وعام 2019 قام الاحتلال بتوسيع المستوطنة ببناء 200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "ميتساد".

وتواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قتل خلالها مستوطن، وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين فيما استشهد 4 مواطنين.

وفي الفترة الممتدة من 18-11-2022 حتى 24-11-2022 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 4 مواطنين، ومقتل مستوطن في القدس المحتلة، فيما أصيب 66 آخرون بجراح في عدة مناطق.

وأحصى معطى 224 عملاً مقاوماً بينها عملية تفجير مزدوجة في القدس، و20 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، و13 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

كما رصدت 66 عملية إلقاء حجارة، و31 صد لاعتداءات المستوطنين، و84 نقطة مواجهة، و4 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.