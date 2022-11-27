شاهد الآن.. بث مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا كأس العالم بدون تقطيع.. تبدأ المباراة القوية بين منتخبي إسبانيا وألمانيا، ضمن أحداث الجولة الثانية بدور المجموعات من كأس العالم بقطر 2022، حيث يخوض المنتخب الألماني المباراة التي تعد بالنسبة له نهائي مبكر، بعد خسارته من اليابان في الجولة الأولى بنتيجة 2-1.

وفي حال خسر المنتخب الألماني، فإنه سيحدث مفاجأة خروجه من كأس العالم من دور المجموعات، بينما تسعى إسبانيا لتأكيد تفوقها وتعزيز صدارة المجموعة، بعد أن فازت في أولى مبارياتها في كأس العالم أم كوستاريكا بنتيجة 7-0.

وتضم المجموعة E، كل من المنتخبات (إسبانيا، ألمانيا، اليابان، كوستاريكا)، حيث تملك اليابان وكوستاريكا 3 نقاط، قبل هذه المباراة، بينما تملك إسبانيا أيضًا 3 نقاط، ويتذيل المجموعة المنتخب الألماني بـ0 نقطر.

بث مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا بدون تقطيع

ويبحث الآلاف عن مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا، عبر تقنية البث المباشر من خلال الانترنت، حيث تنقل مباريات كأس العالم على قناتي بي إن سبورت ماكس، وقناة الكأس ماكس القطريتين، وهاتين القناتين بحاجة إلى اشتراك مسبق.

في الرسالة نت نضع لكم إمكانية مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا من خلال رابط البث المباشر عبر الانترت للوصول إلى البث إضغط هنا.

كما أن قطر أعلنت انها ستبث مايزيد عن 20 مباراة مجانًا على القنوات المفتوحة والتي لا تحتاج إلى اشتراك مدوفع، في حين أعلنت العديد من القنوات انها ستنقل أحداث كأس العالم مجانًا على القنوات المفتوحة.

في الرسالة نت نضع لكم القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم ولمباراة إسبانيا وألمانيا مجانًا وهي كالتي:

قنوات IRIB TV 3 HD Iran. قناة Ictimai TV HD Azerbaijan. قنوات RTSH Albania. قنوات ERT Greece قناة SNRT TNT maroc. قنوات TPA Angola. قناة Match TV Russia. قنوات DAS Erste Germany.

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التشكيلة الرسمي لمنتخبي إسبانيا وألمانيا

وأعلن مدرب منتخب إسبانيا لويس أنريكي عن تشيكلته الرسمي التي سيواجه فيها المنتخب الألماني، وذك أعلن مدرب منتخب ألمانيا عن تشكيلته التي سيقاتل فيها للبقاء ضمن تصفيات كأس العالم.

في الرابط المرفق، نضع لكم تشكيلتي المنتخبين الإسباني والألماني، حيث المباراة الأقوى حتى هذه اللحظة في دور المجموعات بكأس العالم بقطر 2022.

التشكيلة الرسمية لمنتخبي اسبانيا وألمانيا (20.00) pic.twitter.com/gEp5CmSzHP — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) November 27, 2022

وتواصل قطر تنظيم كأس العالم، حيث يرى الكثير من المختصين الرياضين أن هذه النسخة ستكون الأفضل في تاريخ المونديال.

بينما تواصل 3 منتخبات عربية السعي للوصول إلى دور الـ 16، بعد الخروج الرسمي لقطر، حيث لا يزال الأمل معلق في (المغرب والسعودية)، بينما تونس لديها فرصة ضئيلة جدًا.

وقدمت السعودية والمغرب أداءً يحتذى به، إذ فازت السعودية على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1، بينما تمكن المنتخب المغربي من الفوز على بلجيكا بنتيجة 2-0 بعد تقديمه أداءً كبيرًا.

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