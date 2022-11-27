الاحتلال يزعم: السلطة صادرت عبوات ناسفة كبيرة الحجم صنعتها خلية للجهاد الإسلامي

زعمت قناة "كان" العبرية أن أجهزة أمن السلطة عثرت، يوم الخميس الماضي، على عبوات ناسفة كبيرة الحجم في طوباس وجنين.

وقالت القناة العبرية: "إن هذه العبوات كانت مخصصة لتنفيذ عمليات تفجيرية في الأراضي المحتلة".

وأفادت القناة، بأن أجهزة أمن السلطة عثرت على 5 عبوات ناسفة كبيرة الحجم يصل وزنها لعشرات الكيلوغرامات، وكذلك 6 أكواع متفجرة وكميات كبيرة من المواد المتفجرة، خلال حملة نفذتها.

ووفقاً لكان العبرية: فإن خلية من الجهاد الإسلامي قامت بتصنيع هذه العبوات الناسفة، وقد اعتقلت أجهزة السلطة ناشطين من حركة الجهاد خلال الحملة في طوباس وجنين".

المصدر: قدس