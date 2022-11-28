مواجهات في القدس واعتقال 16 مواطناً من الضفة

اندلعت مواجهات صباح اليوم الاثنين بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين، واعتقلت الشاب رامي نبهان الفقيه عقب اقتحام منزله في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس، وداهمت عدداً من منازل المواطنين.

واعتقل الاحتلال خمسة مواطنين من حزما هم: وسام كنعان الخطيب، ويحيى صلاح الخطيب، وأيمن صلاح الدين، وعيسى الخطيب، وسالم الخطيب.

وفي جنين أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.

وتمكن المقاومون من إصابة آليات الاحتلال بالرصاص مما أدى لتضرر عدد منها في يعبد.

وطالت حملة الاعتقالات في الضفة الغربية، الأسير المحرر محمد معلا عقب اقتحام منزله في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث اعتقلت الصحفي صبري جبريل عقب اقتحام منزله.

وجاء اعتقال الصحفي جبريل بعد أيام من احتجازه على أحد حواجز الاحتلال، ومصادرة هاتفه وبطاقة الصحافة الخاصة به، خلال عودته من تصوير إحدى الفعاليات المُناصرة لقضية الأسرى.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أنس مسكاوي والشاب مصطفى هندي من قلقيلية، والشاب محمد رياض بني عودة بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في بلدة طمون شرق طوباس.

وتعرضت قرية عوريف جنوب نابلس لاقتحام واسع من قوات الاحتلال التي داهمت عدة منازل وأجرت عمليات تفتيش فيها.

وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية وأجرت عمليات تفتيش لبعض المنازل.