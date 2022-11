مباشر| المؤتمر الدولي (16 عاما على حصار غزة.. التداعيات والآفاق)

16 عامًا من حصار غزة: التداعيات والآفاق 16 Years of Siege on Gaza: Impacts and Prospects الموعد: الاثنين 28.11.2022 الساعة 9:30 ص بتوقيت القدس 7:30 ص بتوقيت غرينتش مكان الانعقاد : فلسطين - غزة - مطعم سيدار