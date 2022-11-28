مؤسسة العودة تدعو للتضامن العملي مع فلسطين وفك حصار غزة

دعت مؤسسة العودة الفلسطينية إلى ضرورة التضامن العملي مع القضية الفلسطينية، والسعي الحثيث لفك الحصار عن قطاع غزة.

ويأتي بيان مؤسسة العودة بالتزامن مع اليومَ العالميَّ للتضامنِ معَ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي أقرَّتْهُ الأممُ المتحدةُ في ٢٩ تشرين الثاني (نوفمبر) من كلِّ عامٍ، وهوَ الاسمُ البديلُ ليومِ قرارِ تقسيمِ فلسطينَ المشؤومِ، ولكنه يؤكد على أنَّ ما تفعله الدول الكُبرى في مجلس الأمن، لا يَسري على الشعوبِ،وعلى اتّساعِ دائرةِ التأييدِ العالميِّ، وحصارِ الكيانِ الصهيونيِّ في كلِّ مكانٍ، وتبنّي الشعوبِ للقضيةِ الفلسطينيةِ.

وقالت المؤسسة إن التضامنُ الحقيقيُّ بالعملِ على محوِ آثارِ النكبةِ والمآسي المستمِرَّةِ التي سبّبتها.

وأكدت ضرورة رفضُ الاحتلالِ وجرائمِهِ، بدءاً من احتلالِ الأرضِ واقتلاعِ الإنسانِ، وصولاً إلى دعمِ حقِّ العودةِ والتحريرِ.

ودعت إلى التضامنُ العمليُّ والواقعيُّ مع حقوقِ اللاجئينَ في بلادِ اللجوءِ.

وأشارت إلى التضامنُ معَ القدسِ وأهلِها ومُقدَّساتِها ومَوقِعِها السياسيِّ العربيِّ والدوليِّ كعاصمةٍ أبديةٍ لِفلسطينَ.

ودعت إلى التضامنُ معَ الأسرى في سجونِ الاحتلالِ، والمطالبةُ بحُرّيّةِ 4800 أسيرٍ يقبعون خلفَ القضبانِ، لأنهم رفضوا الاحتلالَ لبلادِهم.

وطالبت التضامنُ مع غزّةَ والعملُ على فكِّ الحصارِ عنها بكلِّ الوسائلِ الممكنةِ.

كما دعت إلى ضرورة رفضُ جدارِ الفصلِ العنصريِّ، وكلِّ ما ترتّبَ عليهِ من سرقةِ الأرضِ وفرضِ الأمرِ الواقعِ.

وطالبت برفضُ الاستيطانِ الإحلاليِّ بكل أشكالِهِ، واعتبارُه جريمةً دوليةً يجبُ أن يُحاسَبَ الكيانُ الغاصبُ عليها.

ونبّهت إلى أهمية دعمُ كلِّ ما سبقَ بالجهدِ الشعبيِّ والسياسيِّ والقانونيِّ، ورفضُ التساهلِ مع أيِّ ظلمٍ على الشعبِ الفلسطينيِّ. لأنَّ هذا الظلمَ سيبقى وصمةَ عارٍ في جبينِ الإنسانيةِ.

وقالت إن الإنسانيةُ ستظل ناقصةً والعالمُ مظلماً إذا لم تعّدْ لفلسطينَ العدالةُ وللفلسطينيينَ حقوقَهم وعودتَهم الحرةَ والكريمةَ.