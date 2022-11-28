حماس ترحّب بمطالب التحقيق في جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا

رحّبت حركة حماس بالدعوة التي وجهتها نحو 198 منظمة حقوقية فلسطينية ودولية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ومطالبة المحكمة باتخاذ التدابير لمنع الاحتلال من ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ودعت الحركة على لسان المتحدث باسمها جهاد طه، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي وكل المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى مزيد من الضغط والتحرك الفاعل لإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم المتصاعدة، وانتهاكاتهم المستمرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، انتصاراً لعدالة قضيتنا وحقوق شعبنا الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير.