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أمريكا وإيران .. حرب الكرة وصراع على المستطيل الأخضر

أمريكا وإيران .. حرب الكرة وصراع على المستطيل الأخضر
أمريكا وإيران .. حرب الكرة وصراع على المستطيل الأخضر
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فلسطين- الرسالة

يترقب العالم المواجهة الكبيرة والمهمة التي ستجمع منتخبي أمريكا مع إيران التي تلفت الأنظار في ظل الصراعات السياسية بين البلدين.

وسيلعب المنتخبان في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني مباراة ضمن المجموعة الثانية التي ضمتهما مع إنكلترا وويلز.

تفوق إيراني

ويغلب على المباراة نكهة سياسية بامتياز نظرًا للخلاف التاريخي بين البلدين عقب الثورة الإسلامية الني حصلت في البلد الآسيوي عام 1978، والتي لا تزال انعكاساتها تطغى على علاقات الدولتين اللتين تخوضان مباحثات غير مباشرة مع قوى أوروبية عظمى، حول الملف النووي الإيراني، وسط عقوبات فرضتها واشنطن على طهران.

اقرأ أيضاً: موعد مباراة أمريكا ضد إيران في كأس العالم مونديال قطر 2022 والقنوات الناقلة

ظلت السياسة بعيدة عن دائرة الضوء في تاريخ نهائيات كأس العالم، حتى أسفرت قرعة كأس العالم في فرنسا عام 1998عن أكثر المواجهات المشحونة سياسيًّا، ففي حفل أُقيم في باريس في ديسمبر/كانون الأول 1997، سُحبت قرعة ألمانيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، ثم انضمَّ إليهما منتخب إيران القادم من الوعاء الثالث “C”، ثم سُحبت ورقة من الوعاء الرابع “D” صاحبتها ضجّة حماسية عندما ظهر اسم الولايات المتحدة الأمريكية.

اليوم، يجدُ البلدان نفسيهما في الموقف نفسه، فبعد أكثر من 40 عامًا من العلاقات المتوترة وأشهُر من النضال لاستعادة الاتفاق النووي، تستعدّ الولايات المتحدة وإيران للالتقاء في ملعب كرة القدم في نهائيات كأس العالم هذا العام، بعد أن وقعتا معًا في المجموعة الثانية في قرعة كأس العالم في نسخته الـ 22 في قطر.

شاهد: بث مباشر مشاهدة مباراة أميركا وإيران في كأس العالم مونديال قطر 2022

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ولن تكون المواجهة التي ستجمع البلدين كرويًا على أرض عربية، هي الأولى من نوعها، ولا سيما أن المنتخبين التقيا في مباراة “مونديالية” سابقة في كأس العالم عام 1998 في فرنسا، وانتهت لصالح ايران بنتيجة 2-1 وسط أجواء ودية للغاية، تخللها تبادل الورود بين المنتخبين وصورة مشتركة طبعت مطولًا في ذاكرة عشاق كرة القدم.

جدل كبير

وشهدت الساعات الماضية جدلًا كبيرًا، خارج الملعب قبل مواجهة منتخب أمريكا مع نظيره منتخب إيران، ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2022.

وتعد مواجهة منتخب أمريكا ضد إيران حاسمة في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022، حيث سيصعد الفائز مباشرة لدور الـ 16 من المونديال.

وتُعد مباراة أمريكا ضد إيران، أحد المواجهات المرتقبة في كأس العالم 2022، نظرا لحساسية الموقف بين كلا البلدين، واحتدام الصراع السياسي بينهما.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب أمريكا، ترتيب مجموعة الثانية في كأس العالم 2022، لكنه أزال الشعارات الدينية من علم منتخب إيران.

 

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