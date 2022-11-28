أمريكا وإيران .. حرب الكرة وصراع على المستطيل الأخضر

يترقب العالم المواجهة الكبيرة والمهمة التي ستجمع منتخبي أمريكا مع إيران التي تلفت الأنظار في ظل الصراعات السياسية بين البلدين.

وسيلعب المنتخبان في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني مباراة ضمن المجموعة الثانية التي ضمتهما مع إنكلترا وويلز.

تفوق إيراني

ويغلب على المباراة نكهة سياسية بامتياز نظرًا للخلاف التاريخي بين البلدين عقب الثورة الإسلامية الني حصلت في البلد الآسيوي عام 1978، والتي لا تزال انعكاساتها تطغى على علاقات الدولتين اللتين تخوضان مباحثات غير مباشرة مع قوى أوروبية عظمى، حول الملف النووي الإيراني، وسط عقوبات فرضتها واشنطن على طهران.

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ظلت السياسة بعيدة عن دائرة الضوء في تاريخ نهائيات كأس العالم، حتى أسفرت قرعة كأس العالم في فرنسا عام 1998عن أكثر المواجهات المشحونة سياسيًّا، ففي حفل أُقيم في باريس في ديسمبر/كانون الأول 1997، سُحبت قرعة ألمانيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، ثم انضمَّ إليهما منتخب إيران القادم من الوعاء الثالث “C”، ثم سُحبت ورقة من الوعاء الرابع “D” صاحبتها ضجّة حماسية عندما ظهر اسم الولايات المتحدة الأمريكية.

اليوم، يجدُ البلدان نفسيهما في الموقف نفسه، فبعد أكثر من 40 عامًا من العلاقات المتوترة وأشهُر من النضال لاستعادة الاتفاق النووي، تستعدّ الولايات المتحدة وإيران للالتقاء في ملعب كرة القدم في نهائيات كأس العالم هذا العام، بعد أن وقعتا معًا في المجموعة الثانية في قرعة كأس العالم في نسخته الـ 22 في قطر.

يوميات #كأس_العالم_قطر_2022

قبل مباراة اميركا وايران المرتقبة

الاتحاد الاميركي ينشر على موقعه علم ايران من غير الشعار الذي يتوسطه

تعاطفا مع تظاهرات #ايران المطالبة بحقوق المرأة

وايران تحتج

الشعار هو كلمة (الله)بتصميم معين

وهو التغيير الذي حصل في العلم بعد ثورة 1979 pic.twitter.com/ljhi7avNQ6 — Rafid Jaboori رافد جبّوري (@RafidFJ) November 27, 2022

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ولن تكون المواجهة التي ستجمع البلدين كرويًا على أرض عربية، هي الأولى من نوعها، ولا سيما أن المنتخبين التقيا في مباراة “مونديالية” سابقة في كأس العالم عام 1998 في فرنسا، وانتهت لصالح ايران بنتيجة 2-1 وسط أجواء ودية للغاية، تخللها تبادل الورود بين المنتخبين وصورة مشتركة طبعت مطولًا في ذاكرة عشاق كرة القدم.

جدل كبير

وشهدت الساعات الماضية جدلًا كبيرًا، خارج الملعب قبل مواجهة منتخب أمريكا مع نظيره منتخب إيران، ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2022.

وتعد مواجهة منتخب أمريكا ضد إيران حاسمة في المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022، حيث سيصعد الفائز مباشرة لدور الـ 16 من المونديال.

بعد 24 سنة كاملة عادت إليكم القمة الكروية "السوبر سياسية"، بين أميركا وإيران، وطبعاً مسرحها بطولة مونديال 2022. لتعود بنا الذاكرة إلى أكثر مباراة مشحونة سياسياً في التاريخ في 1998، بين أمتين كبيرتين تتصارعان سياسياً حتى اليوم، واليوم أشرس من السابق بُحكم ما يشهده العالم حالياً. pic.twitter.com/sIbUyMUGOr — Riad Turk رياض الترك (@RIADTURK10) April 2, 2022

وتُعد مباراة أمريكا ضد إيران، أحد المواجهات المرتقبة في كأس العالم 2022، نظرا لحساسية الموقف بين كلا البلدين، واحتدام الصراع السياسي بينهما.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب أمريكا، ترتيب مجموعة الثانية في كأس العالم 2022، لكنه أزال الشعارات الدينية من علم منتخب إيران.