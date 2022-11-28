شاهد: شهيد وإصابات خلال اشتباكات مع الاحتلال بالخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأصيب مواطنون بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط بجروح متفاوتة، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاشتباكات اندلعت إثر محاصرة آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال في بلدة أمر، ورشقها بالحجارة والعبوات المتفجرة.

وقالت طواقم جمعية الهلال الأحمر:" إن المواجهات مع الاحتلال أسفرت عن 22 إصابة من بينها 9 بالرصاص الحي و6اختناقا بالغاز المسيل للدموع، و 5 بالرصاص المطاطي".

وأوضح "الهلال الأحمر" أن طواقمه تعاملت مع "إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي من أحداث مواجهات بيت أمر قرب الخليل".

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتواجد بها المصابين في بيت أمر.