شهيدان برصاص الاحتلال في الضفة

استشهد الليلة الماضية وصباح اليوم فلسطينيان، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال ممارسة جرائمها بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واندلعت اشتباكات مسلحة، مساء الاثنين، مع قوات الاحتلال إثر محاصرة آليتين عسكريتين في بلدة أمر شمال الخليل، ورشقها بالحجارة والعبوات المتفجرة.

وأصيب مواطنون بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط بجروح متفاوتة، خلال الاشتباكات مع الاحتلال.

وقالت طواقم جمعية الهلال الأحمر:" إن المواجهات مع الاحتلال أسفرت عن 22 إصابة من بينها 9 بالرصاص الحي و6اختناقا بالغاز المسيل للدموع، و 5 بالرصاص المطاطي".

وأفاد "الهلال الأحمر" بأن طواقمه تعاملت مع "إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي من أحداث مواجهات بيت أمر قرب الخليل".

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتواجد بها المصابين في بيت أمر.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 22 عاماً (رصاصة في الحوض)، وإصابة شقيقه 21 عاماً بجروح خطيرة (رصاصة في الصدر)، بعد إطلاق الاحتلال (الإسرائيلي) النار عليهما في بيت ريما.

يتبع..