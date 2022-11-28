3 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة

استشهد الليلة الماضية وصباح اليوم ثلاثة فلسطينيين بينهم شقيقان، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال ممارسة جرائمها بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وشقيقان بعد إطلاق الاحتلال (الإسرائيلي) النار عليهما في بيت ريما غرب مدينة رام الله.

وقالت إن الشاب جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 22 عاماً (رصاصة في الحوض)، وشقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 21 عاماً (رصاصة في الصدر)، ارتقيا بعد إطلاق الاحتلال (الإسرائيلي) النار عليهما في بيت ريما.

وذكرت مصادر طبية أن شهيد بيت أمر هو المواطن مفيد محمد زعطوط (اخليل)، وارتقى بعد منتصف الليل، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال.

واندلعت اشتباكات مسلحة، مساء الاثنين والليلة الماضية، مع قوات الاحتلال إثر محاصرة آليتين عسكريتين في بلدة أمر شمال الخليل، ورشقها بالحجارة والعبوات المتفجرة.

وأصيب مواطنون بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط بجروح متفاوتة، خلال الاشتباكات مع الاحتلال.

وقالت طواقم جمعية الهلال الأحمر:" إن المواجهات مع الاحتلال أسفرت عن 22 إصابة من بينها 9 بالرصاص الحي و6اختناقا بالغاز المسيل للدموع، و 5 بالرصاص المطاطي".

وأفاد "الهلال الأحمر" بأن طواقمه تعاملت مع "إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي من أحداث مواجهات بيت أمر قرب الخليل".

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتواجد بها المصابون في بيت أمر.

يتبع..