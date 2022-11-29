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مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر كأس العالم مونديال قطر 2022

مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر كأس العالم مونديال قطر
مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر كأس العالم مونديال قطر
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الدوحة - الرسالة نت

مباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر كأس العالم مونديال قطر 2022 شهد منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، العديد من المواجهات القوية المقرر إقامتها على مدار اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة في المجموعتين الأولى والثانية بمونديال قطر 2022.

مواعيد مباريات كأس العالم 2022:

تقام اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، 4 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعتين الأولى والثانية، في مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الكوادور مع نظيره السينغال في المجموعة الأولى في استاد خليفة الدولي بمونديال قطر 2022.

فيما يواجه المنتخب القطري مع نظيره هولندا في كأس العالم 2022، والتي تضم بجانبهما منتخبي إيران والولايات المتحدة.

فيما يلتقى منتخب ويلز مع نظيره منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في كأس العالم 2022:

تنطلق مباراة الكوادور والسينغال اليوم الاثنين29 نوفمبر في تمام الساعة 5 عصرا في ملعب الخليفة الدولي .

تنطلق مباراة قطر وهولندا اليوم الاثنين في تمام الساعة 5 عصرا في استاد البيت.

تنطلق مباراة إيران والولايات المتحدة اليوم الاثنين في تمام الساعة 9 مساء في اإستاد الثمامة.

تنطلق مباراة ويلز وإنجلترا اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2022 في تمام الساعة 9 مساء في استاد أحمد بن علي المونديالي .

وتحظى مباريات كأس العالم 2022 اهتماما كبيرا من المشجعين حول العالم ما جعل "الرسالة نت" إلى بث مباريات مونديال قطر 2022 من خلال البث المباشر من هـنـــــــــــا
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