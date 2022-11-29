إصابات خلال مواجهات في الضفة والاحتلال يهدم منازل في أريحا

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما واصل جنود الاحتلال اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وأصيب مواطنين، بحالات اختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة الزبابدة ومداهمة عدة محلات تجارية، كما استجوبت عددا من المواطنين.

وكثفت قوات الاحتلال من نصب الحواجز وتواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات قباطية، مركة، صير، مسلية، ميثلون، وصانور.

واندلعت مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ظهر اليوم، خلال تشييع جثمان الشهيد مفيد محمد محمود اخليل ( 44 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

ومنعت قوات الاحتلال العشرات من المواطنين من الوصول إلى المقبرة للمشاركة في التشييع، وسط اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة العشرات بالاختناق، من بينهم صحفيون.

وفي سياق متصل، اقتلعت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، 90 شجرة، في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال يرافقها جرافة اقتحمت منطقة طبلاس قرب شارع حزما وعناتا، واقتلعت 70 شجرة زيتون، و20 شجرة حمضيات من مزرعة المواطن محمد علي قاسم الخطيب، رغم أن أصحابها يملكون الأوراق الثبوتية.

وفي قلقيلية، استولت قوات الاحتلال، على جرافة أثناء العمل في قرية عزون عتمة جنوب المدينة.

وأفاد المواطن عبد الكريم داود الشيخ، بأن قوات الاحتلال استولت على جرافته بحجة قيامها بالعمل ضمن المناطق المصنفة "ج".

وفي ذات السياق، هدمت قوات الاحتلال، منزلين وأسوارا في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا، بحجة عدم الترخيص.

ويعود المنزلان للمواطنين: مرعب كعابنة، ويأوي 8 من أفراد عائلته، ومرشد كعابنة، والذي انتقل حديثا إلى منزله بعد زفافه قبل عدة أشهر.