5 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة اليوم

استشهد، اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين بينهم شقيقان، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال مواجهات اندلعت بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد مواطن متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وثلاثة شبان بينهم شقيقان في قرية المغير شمال شرق رام الله".

واستشهد الشاب مفيد محمد زعطوط "اخليل"، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وفي رام الله، استشهد شقيقان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر عين، شمال غربي المدينة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الشهيد جواد (22 عامًا) استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في منطقة الحوض، بينما أصيب شقيقه ظافر (21 عامًا) برصاص في الصدر واستشهد متأثرًا بإصابته الحرجة.

وزفت جامعة بيرزيت الشهيد ظافر طالب في كلية الهندسة والتكنولوجيا وشيقه جواد خريج كلية الاعمال والاقتصاد.

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وفي القدس، استشهد مواطن فلسطيني، برصاص الاحتلال عقب تنفيذه عملية دعس قرب مستوطنة "كوخاف يعقوب" شمال القدس المحتلة أسفرت عن إصابة مجندة (إسرائيلية).

وأفادت مصادر عبرية بأن مجندة أصيب بجروح خطيرة نتيجة دعسها من سيارة فلسطينية على طريق "بنيامين".

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، عن استشهاد شاب بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله.