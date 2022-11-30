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مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة
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غزة- الرسالة نت

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 30 -11-2022 عديد المواجهات القوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 ، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث تشهد منافسات الجولة الثالثة 4 مواجهات

مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

أستراليا  Xالدانمارك  – 5 مساء – المجموعة الأولى على قناة beIN Sports Connect وTOD App - beIN SPORTS 

تونس فرنسا – 5 مساء على قناة beIN Sports Connect وTOD App - beIN SPORTS        

السعودية X  المكسيك – 9 مساء على قناة TOD App - beIN SPORTS وbeIN Sports 2 FR        

بولندا X الأرجنتين – 9 مساء على قناة TOD App - beIN SPORTS وbeIN Sports 2 FR

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272705

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كأس العالم مونديال قطر مباريات مباشر القنوات الناقلة

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