مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 30 -11-2022 عديد المواجهات القوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 ، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث تشهد منافسات الجولة الثالثة 4 مواجهات

مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

أستراليا Xالدانمارك – 5 مساء – المجموعة الأولى على قناة beIN Sports Connect وTOD App - beIN SPORTS

تونس X فرنسا – 5 مساء على قناة beIN Sports Connect وTOD App - beIN SPORTS

السعودية X المكسيك – 9 مساء على قناة TOD App - beIN SPORTS وbeIN Sports 2 FR

بولندا X الأرجنتين – 9 مساء على قناة TOD App - beIN SPORTS وbeIN Sports 2 FR