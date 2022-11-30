بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك كأس العالم بقطر 2022.. يخوض المنتخب الأخـضر السعودي مباراة حاسمة أمام المكسيك، حيث يسعى إلى التأهل للدور الـ16 من المونديال من خلال تحقيقه للفوز.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا ثمينا على الأرجنتين في الجولة الأولى من دوري المجموعات بكأس العالم في قطر، بنتيجة 2-1، وقالت حينها الفيفا إنها أكبر مفاجأة في تاريخ المونديال.

بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك كأس العالم

وتأتي مباراة السعودية والمكسيك مباشر، ضمن أحداث المجموعة C الثالثة، حيث يتواجد كل من (بولندا 4 نقاط، الأرجنتين 3 نقاط، السعودية 3 نقاط، المكسيك 1 نقطة)، وتعد هذه الجولة الأخيرة والحاسمة لهذه المجموعة في دور المجموعات.

ويبحث الملايين عن مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك، عبر تقنية البث المباشر على الانترنت، حيث تنقل المباراة على القنوات المشفرة والتي هي بحاجة إلى دفع مسبق.

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر رابط البث المباشر الذي يخصصه موقع الرسالة نت للوصول إلى البث (إضغط هنا).

ويشجع العرب 3 منتخبات عربية لازال لديها أمل التأهل، بينما خرجت قطر رسميًا بعد خسارتها 3 مباريات متتالية في دور المجموعات، بينما تواصل (السعودية، وتونس، والمغرب)، السعي للتأهل.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك

وتنقل مباراة السعودية والمكسيك مباشر رسميًا، على قناتي بي إن سبورت القطرية، وقناة الكأس القطرية، وهما قناتان مشفرتان تحتاجان إلى اشتراك مدفوع ومسبق.

وفي وقت سابق أعلنت قطر أنها سبث قرابة الـ 23 مباراة على القناة المفتوحة لتتمكن الجماهير العربية من مشاهدة المباريات بالمجان، ودون اشتراك مدفوع.

وحتى اللحظة تأهلت 7 منتخبات من أصل 16 إلى الدور المقبل من كأس العالم، حيث بدأت تشتعل المنافسات القوية في مباريات المونديال في قطر.

والمنتخبات التي تأهلت إلى الدور المقبل هي (هولندا، السينغال، إنلجترا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، البرازيل، البرتغال).

وتواصل قطر استضافة كأس العالم ومبارياته القوية، حيث يصنف العديد من المختصين نسخة كأس العالم الحالية على أنها الأفضل تاريخيًا، بعد التجهيز لها بطريقة رائعة وحصرية، وتوفير ما يلزم من بنى تحية وملاعب عصرية، وأجواء مناسبة.

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مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 30 -11-2022 عديد المواجهات القوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 ، والتى تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث تشهد منافسات الجولة الثالثة 4 مواجهات

مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة