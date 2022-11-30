بث مباشر| جلسة للتشريعي في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني بمشاركة دولية

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر إن فلسطين من بحرها إلى نهرها للشعب الفلسطيني، ولا مكان ولا شرعية للاحتلال على أي شبر فيها.

وأضاف بحر خلال جلسة المجلس التشريعي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: نتوجه بالتحية إلى الجماهير التي لقّنت الصهاينة دروسا بالغة في معاني العزة والكرامة، ورسخت المبادئ الأخلاقية والقيم العروبية الأصيلة دفاعا عن القدس وفلسطين.

وثمّن سلسلة الفعاليات والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في العواصم العربية والأوروبية.

وأشاد بالموقف البرلماني البرازيلي الذي عقد جلسة خاصة بالأمس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأكد للصهاينة وحكومتهم الجديدة قيد التشكيل أن الشعب الفلسطيني ومقاومته الذين صمدوا وأفشلوا كل مخططاتكم العنصرية، قادرون على هزيمة حكومتكم الفاشية العنصرية والتصدي لمخططاتها، وسيبوء نتنياهو وبن غفير وأركان الفاشية الصهيونية بالخزي والعار.

وقال: "كل يوم هو يوم للتضامن مع شعبنا وقضيتنا في وجه الإرهاب الصهيوني الذي ينتهك كل القوانين الدولية والإنسانية".

وأضاف: "وجهنا رسائل للبرلمانات والاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية، أكدنا فيها أن المقاومة الفلسطينية حق مشروع كفلته الشرائع والقوانين الدولية، وطالبنا بترجمة عملية للقرارات والمواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية".