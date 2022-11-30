شهيد في اشتباكات مسلحة مع الاحتلال جنوب جنين

استشهد شاب فلسطيني اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب جنين، ومحاصرة أحد المنازل في البلدة.

وقالت وزارة الصحة إن شابا أصيب بجراح خطيرة في الصدر خلال المواجهات المستمرة مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد، فيما وقعت إصابة ثانية تزامناً مع محاصرة الاحتلال لطواقم طبية.

واشتبك مقاومون فلسطينيون مع قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة، بينما انتشرت قناصة الاحتلال فوق أسطح المنازل خلال محاصرة منزل الأسير المحرر عبد الغني حرز الله.

واعتقلت قوات الاحتلال حرز الله من المنزل المحاصر في بلدة يعبد، إضافة إلى منع دخول سيارات الإسعاف إلى البلدة.

وعمّت حالة من الإضراب الشامل اليوم، مدن ومناطق الضفة الغربية، تلبية لدعوات أطلقتها مجموعة “عرين الأسود”، حداداً ونفيراً وغضباً بعد استشهاد خمسة فلسطينيين أمس برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في رام الله والخليل.

وأغلقت المحال التجارية في نابلس ومناطق عدة بالضفة الغربية أبوابها، التزاماً بالإضراب الشامل، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند نقاط التماس.

وزفت حركة حماس الشهداء، مؤكدة أنّ شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال، ولن يصمت أمام إراقة دماء أبنائنا واستمرار الاعتداء على مدننا ومقدساتنا وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيواجه ذلك بالمقاومة بكل أشكالها، وستبقى حالة الاشتباك مع العدو سبيلنا نحو الحرية.

يتبع