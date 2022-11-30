اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

احتجزت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء اليوم الأربعاء، طفلين في قرية المغير شمال شرق رام الله، عقب اندلاع مواجهات في القرية.

وقالت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في القرية، عقب تشييع جثمان الشهيد رائد النعسان، واحتجاز طفلين (8 و10 سنوات) في آلية عسكرية.

وأصيب شاب بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في قرية عابود شمال غرب رام الله

وقالت مصادر محلية ان شاباً (26 عاماً) من قرية بيت ريما أصيب بالرصاص الحي في قدمه، خلال المواجهات التي اندلعت في قرية عابود المجاورة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز مسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اجتاز جنود الاحتلال الحاجز واقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين والمحلات التجارية، واحجزوا عددا منهم وأخضعوهم للتفتيش الجسدي، ولم يبلغ عن إصابات او اعتقالات.

المصدر: القدس