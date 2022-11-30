رشق مركبات مستوطنين ومواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

استهدف الشباب الثائر مساء اليوم الأربعاء مركبات المستوطنين بالحجارة على الطرق الاستيطانية في قلقيلية وطولكرم، في وقت اندلعت فيه مواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله والخليل.

ففي قلقيلية تضررت عدة مركبات وحافلات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة على شارع 55 الاستيطاني قرب قرية عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية عزون من جهة المنطار، واقتحمت منازل المواطنين في القرية.

كما لحقت أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب طولكرم.

واندلعت مواجهات في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل، حيث ألقى الشبان الحجارة صوب قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء.

واندلعت المواجهات رداً على احتجاز قوات الاحتلال عدداً من المواطنين وإطلاق قنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين والمحلات التجارية.

وفي رام الله اندلعت مواجهات في عدة مناطق أصيب خلالها عدد من الموانين بينهم طفل بالرصاص الحي.

وأشعل الشبان الاطارات قرب البرج العسكري الإسرائيلي المقام على مدخل بلدة النبي صالح.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، مما أدى لإصابة مواطنين بينهما طفل 14 عاماً.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية عابود شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب المصاب من قرية بيت ريما، وأصيب بالرصاص الحي في قدمه.

وفي شمال شرق رام الله، احتجزت قوات الاحتلال، طفلين في قرية المغير، عقب اندلاع مواجهات في القرية.

واندلعت المواجهات بعد تشييع جثمان الشهيد رائد النعسان الذي ارتقى يوم أمس بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال.