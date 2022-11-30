شاهد الآن مجانًا.. بث مباشر مباراة السعودية والمسكيك كأس العالم .. يخوض المنتخب السعودي، مباراة حاسمة أمام المكسيك من أجل قطع تأهل تاريخي لدور الـ 16 مونديال قطر.

وتشتعل أجواء المباراة بين السعودية والمكسيك، بعد أن قدمت السعودية أداءً جيدا في أول مبارتين، ولم يحالفها الحظ إلا بالفوز على الأرجنتين، ثم خسرت من بولندا رغم أفضليتها في المباراة.

وتحتاج السعودية إلى الفوز من أجل التأهل المباشر، بينما تتصارع في نفس الوقت والمجموعة، الارجنتين وبولندا، حيث الفائز أيضًا من تلك المباراة يتأهل إلى دور الـ 16 مباشرة.

شاهد مباشر السعودية والمكسيك

ويمكنكم مشاهدة مباراة السعودية والمكسيك مبشر وبدون تقطيع من خلال البث الذي نضعه لكم في الرسالة نت، لتعيشوا أجواء حماس مونديال قطر الذي يصنف على أنه الأفضل في التاريخ.

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وخرجت اليوم تونس ولحقت في ركب الخارجين من المونديال، إلا أنها استطاعت أن تهزم منتخب فرنسا بنتيجة 1-0، في أخر مباراة لها في المونديال، بينما خرجت أمس قطر دون أن تفوز في أي مباراة.

وتشج الجماهير العربية المنتخب السعودي الذي قدم أداءً أعجب جميع متابعي كأس العالم، كما تشجع منتخب المغرب الذي أيضًا لا زال ينافس من أجل الصعود إلى الدور المقبل.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك

وهناك العديد من القنوات التي قالت إنها ستنقل كأس العالم مجانًا على القنوات المفتوحة، حيث أن بي إن سبورت والكأس تبثان الكأس على الاشتراك المدفوع، وهذا مالا يستطيع عليه الكثير من المشاهدين.

إليكنم أبرز القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم:

أولا: قنوات IRIB TV 3 HD Iran. ثانيا: قناة Ictimai TV HD Azerbaijan. ثالثا: قنوات RTSH Albania. رابعا: قنوات ERT Greece خامسا: قناة SNRT TNT maroc. سادسا: قنوات TPA Angola. سابعا: قناة Match TV Russia. ثامنا: قنوات DAS Erste Germany.

ويبدأ يوم السبت المقبل دور الـ 16 في قطر بعد انتهاء دور المجموعات رسميًا، وحينها تتأهل 16 دولة لخوض مباراة الخسارة فيها يخرج فورًا من البطولة، أما الفائر يتأهل رسميًا لدور الـ 8.

أقرأ المزيد: بث مباشر.. مباراة السعودية والمكسيك كأس العالم بدون تقطيع

بث مباشر.. مباراة السعودية والمكسيك كأس العالم بدون تقطيع.. تخوض السعودية مباراة حاسمة أمام المنتخب المكسيكي، حيث أنها تسعى للفوز في هذه المباراة من أجل حجز بطاقة التأهل.

وفي نفس الوقت، تلعب الأرجنتين وبولندا، حيث أن الفائز من المباراة أيضًا سيتأهل رسيمًا إلى دور الـ 16، من كأس العالم بقطر.

وتعلق الجماهير العربية على مباراة السعودية والمكسيك، من أجل تأهل الأخضر، بعد تقديمه أداءً مميز أمام المنتخب الأرجنتيني حيث حقق فوزًا تاريخًا بنتيجة 2-1.

اقرأ المزيد: بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك كأس العالم بقطر 2022

بث مباشر مباراة السعودية والمكسيك كأس العالم بقطر 2022.. يخوض المنتخب الأخـضر السعودي مباراة حاسمة أمام المكسيك، حيث يسعى إلى التأهل للدور الـ16 من المونديال من خلال تحقيقه للفوز.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا ثمينا على الأرجنتين في الجولة الأولى من دوري المجموعات بكأس العالم في قطر، بنتيجة 2-1، وقالت حينها الفيفا إنها أكبر مفاجأة في تاريخ المونديال.