مجانًا.. شاهد بث مباشر مباراة الأرجنتين وبولندا بدون تقطيع.. يخوض المنتخب الأرجنتيني المباراة الحاسمة له أمام بولندا، حيث يقود التانجو الأسطورة ليونيل ميسي، بينما يقود المنتخب البولندي النجم روبيت ليفاندوفسكي.

ولا خياراة في مباراة الأرجنتين وبولندا، أمام كتيبة ميسي إلا الفوز، بعد أن خسروا أول مباراة لهم أمام السعودية، حيث أن الخسارة أو حتى التعادل سيقصيهم من البطولة التي كانوا مرشحين للفوز بها.

ويتمتع منتخب التانجو بشعبية واسعة وكبيرة، لتواجد ليونيل ميسي فيه، حيث يبحث الملايين عن مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مجانًا.

ويتواجد في المجموعة كل من (السعودية، والأرجنتين، والمكسيك، وبولندا)، حيث تقام في نفس التوقيت مباراة السعودية والمكسيك، حيث يسعى الفريق الأخضر للفوز والتأهل أيضًا.

شاهد مباشر مباراة الأرجنتين وبولندا

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ويوم السبت المقبل، يبدأ دور الـ 16، حيث تتقابل المنتخبات في مباراة واحد فقط، الخاسر منها يخرج مباشرة من المونديال، بينما يتأهل الفائز لدور الـ 8.

ويشهد مونديال قطر تنافسًا تاريخيًا، حيث بدت المنتخبات تجتهد للفوز بكل قوة، وقد تحققت فيه مفاجآت حتى اللحظة، أبرزها فوز اليابان على ألمانيا، والسعودية على الأرجنتين.

تشكيلة منتخب الأرجنتين أمام بولندا

🚨 تشكيلة الأرجنتين أمام بولندا.



🇦🇷🇵🇱 pic.twitter.com/wlinxw2Tx4 — بلاد الفضة (@ARG4ARB) November 30, 2022

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يخوض منتخب التانجو بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، مباراة حاسمة أمام المنتخب البولندي، حيث أن لا خيارات أمامهم سوى الفوز للتأهل إلى دور الـ 16.

وخسرت الأرجنتين أولى مبارياتها أمام السعودية، ضمن أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم، بينما عادت وفازت على المكسيك، وفي الوقت نفسه، تمكنت بولندا من التعادل أمام المكسيك والفوز على السعودية.

ويخوض منتخب السعودية أيضًا في نفس المجموعة الثالثة مباراة مصيرية، حيث أنه يسعى إلى الفوز على المكسيك من أجل الوصول إلى دور الـ 16.

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تدخل كتيبة ميسي مباراة حاسمة وقوية، بهدف التأهل للدور المقبل، بعد أن تلقت صدمة في الجولة الأولى من دور المجموعات بخسارتها من السعودية 2-1.

وتسعى الأرجنتين للتأهل عبر بوابة بولندا متصدرة المجموعة برصد 4 نقاط، حيث لا بديل أمامها سوى الفوز للوصول إلى دور الـ 16 من كأس العالم بقطر.