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فيديو: تأهل الأرجنين وبولندا.. خيبة أمل عربية لخسارة وخروج السعودية

من مباراة السعودية والمكسيك
من مباراة السعودية والمكسيك
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غزة-الرسالة نت

أصيب الشارع العربي بخيبة أمل كبيرة بخروج منتخب السعودية من دور المجموعات بعد الخسارة الثانية من المكسيك (2-1) في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المحموعة الثالثة.

ولم يسعف منتخب المكسيك الفوز اليوم ورفع رصيده إلى 4 نقاط ، حيث المونديال برفقة السعودية، وذهبت البطاقة الثانية لمنتخب بولندا بفارق الأهداف، على الرغم  2-0 من الأرجنتين الذي تصدر المحموعة برصيد 6 نقاط.

وظهرت أفضلية المكسيك منذ بداية المباراة في قوته الهجومية وغياب شخصية الفريق السعودي على غير المتوقع، لكن الشوط الأول انتهى سلبي النتيجة وبقي الأخضر على أمل خطف الفوز في الشوط الثاني.

المكسيك كان المبادر بالتسجيل مع بداية الشوط الثاني عن طريق هنري مارتن (47)، فيما عزز زميله لويس شافيز النتيجة بهدف ثاني (52)، لكن المكسيك واصل ضغطه لتسجبل مزيد من الأهداف من أجل التأهل للدور الثاني.

وفي وقت محاولات المكسيك لتسجيل الهدف الثالث من أجل التأهل، سجل سالم الدوسري هدف تقليص الفارق في الدقيقة (92)، لتنتهي المباراة بفوز المكسيك على السعودية (2-1).

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كأس العالم الأرجنتين بولندا السعودية المكسيك

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