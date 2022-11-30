فيديو: تأهل الأرجنين وبولندا.. خيبة أمل عربية لخسارة وخروج السعودية

أصيب الشارع العربي بخيبة أمل كبيرة بخروج منتخب السعودية من دور المجموعات بعد الخسارة الثانية من المكسيك (2-1) في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المحموعة الثالثة.
ولم يسعف منتخب المكسيك الفوز اليوم ورفع رصيده إلى 4 نقاط ، حيث المونديال برفقة السعودية، وذهبت البطاقة الثانية لمنتخب بولندا بفارق الأهداف، على الرغم 2-0 من الأرجنتين الذي تصدر المحموعة برصيد 6 نقاط.
الأرجنتين تعبر إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ وبولندا تنجو رغم الخسارة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2022
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇
اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #بولندا_الارجنتين #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ynqlZXjqKI
وظهرت أفضلية المكسيك منذ بداية المباراة في قوته الهجومية وغياب شخصية الفريق السعودي على غير المتوقع، لكن الشوط الأول انتهى سلبي النتيجة وبقي الأخضر على أمل خطف الفوز في الشوط الثاني.
سالم الدوسري يسجل الهدف الأول للسعودية ⚽️🇸🇦— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2022
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #السعودية_المكسيك pic.twitter.com/xnvVS0fcBa
المكسيك كان المبادر بالتسجيل مع بداية الشوط الثاني عن طريق هنري مارتن (47)، فيما عزز زميله لويس شافيز النتيجة بهدف ثاني (52)، لكن المكسيك واصل ضغطه لتسجبل مزيد من الأهداف من أجل التأهل للدور الثاني.
لويس تشافيز أحرز أحد أجمل أهداف كأس العالم الحالية من ركلة حرة مباشرة سددها بيسراه سكنت شباك الحارس السعودي العويس.— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2022
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #السعودية_المكسيك pic.twitter.com/j9HENn6KEv
وفي وقت محاولات المكسيك لتسجيل الهدف الثالث من أجل التأهل، سجل سالم الدوسري هدف تقليص الفارق في الدقيقة (92)، لتنتهي المباراة بفوز المكسيك على السعودية (2-1).
المكسيك تسجل الهدف الأول على السعودية بواسطة هنري مارتن— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2022
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #السعودية_المكسيك pic.twitter.com/y6HGL76KH0
اقرأ المزيد على الرسالة سبورت: خيبة أمل عربية لخسارة وخروج السعودية