استشهاد قياديين بالمقاومة في اشتباكات مسلحة مع الاحتلال بجنين

استشهد فجر الخميس، قياديين ميدانيين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، برصاص قوات الاحتلال في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وزارة الصحة ومصادر محلية فإن الشهيدين هما: القيادي الميداني المطارد نعيم جمال الزبيدي (30 عامًا)، وقائد كتيبة جنين محمد أيمن السعدي (26 عامًا)، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة.

وأفاد شهود عيان أن وحدات خاصة اقتحمت منطقة مقبرة شهداء في أطراف المخيم وفتحت النار على مجموعة من المقاومين، في وقت كانت وحدات خاصة تسللت للمنطقة واحتلت عمارات ومنازل ونصبت فرق القناصة.

وتصدى المقاومون لتلك القوات وسط اشتباكات عنيفة أصيب خلالها الزبيدي بعدة أعيرة نارية، ونقل ‘لى مستشفى ابن سينا حيث أعلن الأطباء استشهاده، كما أصيب شابين أحدهما السعدي الذي أعلن لاحقًا استشهاده.

💥اشتباكات مسلحة بين مقاومــين وقوات الاحتلال في جنين. pic.twitter.com/bPZO0nDBqm — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 1, 2022

وزج الاحتلال بأكثر من 40 آلية عسكرية لجنين ومخيمها بعدما احتل عمارات وحولها لثكنات عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال عمليتها العسكرية هم: أمير السلوان، وسام الفايد، خالد عرعراوي، أحمد الصوص.

والزبيدي أسير محرر اعتقل عدة مرات وهو ابن عم الأسير زكريا الزبيدي أحد "أبطال نفق الحرية"، ووالده أسير محرر وكان من قادة الجبهة الشعبية وقد استشهد عدد من أبناء عمومته وزوجة عمه والدة زكريا ولم يسلم أحد من أسرته من الاعتقالات.

أما السعدي فهو أسير محرر وتعرض للمطاردة منذ فترة، وقد استشهد بسبب النزيف بأن الاحتلال أغلق المنطقة ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليها.

وشهدت مدينة ومخيم جنين فجر اليوم مسيرات حاشدة تنديدًا بالاحتلال وجرائمه.

ومساء الأربعاء، استشهد الشاب محمد شاكر بدارنة اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب جنين، ومحاصرة أحد المنازل في البلدة.

🎥 شاهد| مسيرة تحمل جثماني الشهيدين محمد السعدي ونعيم الزبيدي وتجوب شوارع مخيم جنين. pic.twitter.com/DjZgI769mH — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 1, 2022

المصدر: القدس