استشهاد مقاومَين باشتباكات مسلحة مع الاحتلال بجنين

استشهد مقاومان وأصيب عدد آخر، فجر اليوم السبت، خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد محمد أيمن السعدي ونعيم جمال الزبيدي، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوبهما، عقب محاصرة أحد المنازل في البلدة.

💥اشتباكات مسلحة بين مقاومــين وقوات الاحتلال في جنين. pic.twitter.com/bPZO0nDBqm — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 1, 2022

وقبلها، أعلن عن إصابة عدد من الشبان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل فيها.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال المقتحمة لمنطقة الهدف بمخيم جنين، في حين انتشرت قناصة الاحتلال فوق أسطح المنازل خلال محاصرة أحد المنازل.

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين أن مجاهديها استهدفوا قوة لجيش الاحتلال في منطقة الهدف بصليات كثيفة من الرصاص وحققوا إصابات مباشرة، واستهدفوا آليات الاحتلال على بوابة المخيم بعدد من العبوات المتفجرة.

ومساء الأربعاء، استشهد الشاب محمد شاكر بدارنة اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب جنين، ومحاصرة أحد المنازل في البلدة.