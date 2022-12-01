مباشر| تكريم 77 أسيرًا حافظًا لكتاب الله في غزة

تنظم حركة حماس ومكتب إعلام الأسرى اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا، اليوم الخميس، حفلا بعنوان "أهل القرآن خلف القضبان" لتكريم 77 أسيرا من حفظة كتاب الله عز وجل داخل سجون الاحتلال وذلك في الشاليهات- القاعة الملكية، غرب مدينة غزة، بحضور شعبي ووطني وفصائلي.

وأكد مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة، أن رسالة حفل تكريم الأسرى حفظة كتاب الله تعالى داخل سجون الاحتلال، هي أن فلسطين لن تحرر إلا بلغة القرآن الكريم.

وقال القدرة، يتم اليوم تكريم الأسرى حفظة كتاب الله تعالى في حدث كبير يسجل في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة وصفحات الشرف لدى شعبنا الفلسطيني.

وأكد على أن أسرانا الأبطال استطاعوا تحويل سجون الاحتلال إلى معاهد ومساجد ومراكز وجامعات كسرت جبروت السجان، مشيرا الى أن نحو 200 أسير حصلوا على دورات تأهيلية وعليا في تجويد القرآن الكريم.

وشدد على أن حفظ القرآن الكريم وتدارسه في سجون الاحتلال هو وسيلة الأسرى في مواجهة آلة القهر والإرهاب الصهيونية، مستدركا بالقول "نحتفل اليوم بالأسرى الحفاظ ونحن على أمل لقائهم والاحتفال بهم أحرار".

وأشار الى أن الأسرى أنجزوا خلال هذا العام العديد من المسابقات الفكرية والثقافية والسياسية والأدبية داخل سجون الاحتلال، كما أصدروا عددا من الكتب والأبحاث والإنتاجات الأدبية المختلفة.

وختم قائلا "الأسرى هم الخزان الوطني والفكري للشعب الفلسطيني وهذا يحتم على الجميع العمل المتواصل من أجل تحريرهم من الأسر".





حفل تكربم حفظة كتاب الله من الأسرى في سجون الاحتلال https://t.co/2gV8ZutORk — قناة الأقصى مباشر (@SerajLive) December 1, 2022

يتبع..